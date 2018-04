Les 5 activités à faire en couple au printemps en Belgique

Les clichés, on les aime. Surtout quand on est amoureux, qu'on a des étoiles dans les yeux, que notre homme est le plus beau du monde et que notre princesse est la plus intelligente de la planète. On vous donne 5 idées d'activités à faire en couple pour profiter du beau temps belge (qui est si rare).

Manger une glace sur le quai aux briques à Bruxelles En plus vous pouvez les partager ! - © petrunjela - Getty Images/iStockphoto Cette superbe place (souvent confondue avec la place Sainte-Catherine) se réveille avec les beaux jours et offre mille terrasses (on exagère à peine) où se prélasser, boire un verre en prenant le soleil, manger un plat de pâtes en amoureux (#labelleetleclochard). Mais ce qu'on préfère par dessus tout, c'est faire la file chez Frédéric Blondeel. Chocolatier de base (on ne raffole pas de ses pralines), ses glaces sont une des plus belles réussites de l'humanité. Il y a un avant et un après, vous renaîtrez tel Jésus baptisé par Jean-Baptiste. La vanille est un réel orgasme en bouche. Non, on n'a pas peur de le dire!

Faire du shopping à Anvers Et s'il fait beau, c'est encore mieux - © siraanamwong - Getty Images Encore un cliché... oui mais pas de fumée sans feu! Anvers, jolie ville pleine de petits créateurs. Et pour les plus intellectuels, on vous recommande le musée de la mode. Si vous faites suffisamment les yeux doux à votre cher et tendre, vous rentrerez peut-être même avec un petit cadeau made in Belgium que vous pourrez exhiber fièrement le lundi matin au boulot!

Faire la sieste au parc de la Boverie Les framboises, c'est bon! Et les fraises aussi d'ailleurs - © wundervisuals - Getty Images Liège, c'est chouette pour boire dans le carré, c'est super pour faire les magasins à la Médiacité, c'est extra pour un petit weekend bien-être au spa, mais c'est aussi génial quand il fait beau et que le parc de l'île sur la Meuse se rempli de badauds en manque de vitamine D (ceux qui sont transparents parce qu'ils ont passé l'hiver en Belgique). Une natte, une salade de fruits, un livre et le torse de votre homme comme coussin.

Manger une crêpe à la mer On ne voit pas de crêpes mais on vous jure qu'on en trouve sur la côte belge - © Reimphoto - Getty Images Cliché certes, mais réel plaisir. Que celui qui n'a jamais voulu partager une crêpe sur la digue en regardant les mouettes et le remous des vagues nous jette la première pierre. Ostende, La Panne, Le Coq, toutes les stations ont leur attraits (et leur défauts). Au final, malgré les deux heures de bouchon pour y aller, malgré l'entassement dans le train pour rentrer, vous serez heureux parce que vous aurez partager un joli moment avec votre moitié.