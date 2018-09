Les 11 incontournables du week-end en Wallonie et à Bruxelles

Après avoir organisé plusieurs dizaines de soirées de concerts, la Jette Stream s’essaye à la comédie avec une soirée stand up rassemblant Kody (Le Grand Cactus), Farah , Funky Fab (Vivacité) et George D . Préparez-vous à rire.

Journées du patrimoine en Wallonie et à Bruxelles

Pas moins de 469 sites et activités s'ouvriront gratuitement aux milliers de curieux attendus lors des "Journées européennes du Patrimoine en Wallonie" les 8 et 9 septembre, a annoncé mardi le ministre wallon du Patrimoine, René Collin. "La Wallonie insolite. Les dessous du patrimoine" sera le thème de cette 30e édition.



A Bruxelles, cette trentième édition des "Journées du Patrimoine" sera organisée les 15 et 16 septembre prochains avec pour objectif de mettre en lumière des projets introduits par des citoyens soucieux de "faire découvrir de manière originale, différente et conviviale... le patrimoine auquel ils sont attachés", souligne la direction des Monuments et Sites de la Région, organisatrice de l'événement.



Pour la Wallonie, rendez-vous ici.

Et pour Bruxelles, c'est par là!

Pour la suite des évènements, c'est par ici!