Les 10 activités incontournables du week-end en Wallonie et à Bruxelles

Village de Noël de Liège 2018

Le vendredi 30 novembre sera marqué par l’ouverture de la 32e édition du plus grand et le plus ancien marché de Noël de Belgique : Le Village de Noël à Liège. Près de 200 chalets vous proposeront tous les produits de saison possibles et imaginables, durant plus de 5 semaines. Un vaste choix de produits mais aussi d’ambiance puisque4 maisons thématiques vous seront proposées : Le Chalet de la Gruyère, la Maison ardennaise, la Maison du Pèket et le Chalet " Au pied des pistes ". Une piste de luge, une patinoire et une collection de boules de Noël en verre soufflé, peintes à la main, et qui met en scène une série de personnages du folklore liégeois et wallon vous en mettront plein les yeux. Sans oublier l'église, la crèche de marionnettes, la mairie et le conseil villageois, en charge des activités.

Où ? Place du Marché, 4000 Liège La Boverie

Quand ? Du 30 novembre au 30 décembre

Plus d’informations sur le site de l’évènement ou sur la page Facebook.

