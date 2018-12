Les 10 activités incontournables à faire du week-end en Wallonie et à Bruxelles

Ce n'est pas parce que l'automne a pointé le bout de son nez , qu'on va rester enfermés à la maison ce week-end! Vivre Ici vous a complié une série d’activités près de chez vous et plus loin pour vous donner des idées de sortie en famille ou entre amis. R endez-vous dans l'agenda de Vivre ici !

Activité gustative à l'Espace Wallonie : découvrez les saveurs de l'Ardenne à Bruxelles

Ce samedi 8 décembre 2018 de 11h à 15h, l'Espace Wallonie de Bruxelles met à l'honneur les terroirs et traditions de l'Ardenne belge. Découvrez cette région dans le cadre de l'exposition des Plus Beaux Villages de Wallonie.

Quatre beaux villages seront mis à l’honneur : Laforêt, Mirwart, Our et Gros-Fays. Au programme pour vos papilles : bières locales, fromages ou encore charcuterie. Trois invités prestigieux seront présents durant l’activité. Vous pourrez compter sur la présence des chefs Julien Lapraille et Maxime Collard, tous les deux attachés aux saveurs locales ; mais également celle du Père Noël.

Pour finir, vous pourrez profiter de l’occasion pour commencer vos achats de Noël grâce aux divers paniers gourmands composés de produits du terroir wallons. Un évènement à ne pas manquer et surtout gratuit.

Où ? Rue du Marché Aux Herbes 25, 1000 Bruxelles

Quand ? Le samedi 08 décembre 2018 de 11h à 15h.

Plus d’informations au 028 99 04 78 ou sur le site de l’événement.