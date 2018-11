Les 10 activités à faire ce week-end en Wallonie et à Bruxelles

On vous a compilé une série d’activités à Bruxelles et en Wallonie à retrouver sur l'agenda de VIVRE ICI !

Exposition "Le patrimoine ? Un jeu d'enfant !" à Bruxelles

Pour la dixième année, les Classes du Patrimoine et de la Citoyenneté organisent des journées-découvertes. Le but : sensibiliser les jeunes au patrimoine de leur quartier et à celui, historique, de Bruxelles. Comment regarder, décoder et apprécier ce que nous raconte notre environnement ?

Cette exposition active et ludique permet de répondre à cette question au travers la lecture et la comparaison de cartes historiques, l'observation de façades pour en décoder la composition, le style et la fonction, l'immersion dans l’organisation de la végétation d’espaces verts ou encore la découverte de la riche symbolique des cimetières bruxellois.

Petits et grands sont invités à devenir acteurs dans la découverte du patrimoine bruxellois que l’exposition aborde sous toutes ses facettes.

Quand ? Jusqu'au 21 novembre de 10 à 18 heures

Où ? Halles Saint-Géry (Place Saint-Géry 1, 1000 Bruxelles)

Plus d'infos : https://www.classesdupatrimoine.brussels/