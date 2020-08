Le musée instagrammable Smile Safari revient à Bruxelles !

Le musée le plus instagrammable d’Europe ouvrait ses portes à Bruxelles à l’automne 2019 et faisait un tabac avec plus de 25.000 visiteurs. Il est de retour cet été et ça tombe bien puisqu’on ne peut pas partir à l’aventure !

On peut lire sur le site de ce qui était un 'pop-up museum' : "Bienvenue à Smile Safari, le plus grand musée Instagram et TikTok d’Europe. Pas n’importe quel musée, mais une aventure le long d’illusions d’optique, de palmiers roses, d’arcs-en-ciel et bien plus encore. Nous unissons nos forces avec des artistes et designers pour le rendre inoubliable." Vous l’aurez compris, ce musée est fait pour les inconditionnels des réseaux sociaux qui veulent rendre leur feed coloré et éclatant.