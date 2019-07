Le livre que vous lirez cet été au camping

Avec son livre "La Dernière étape", Alfred Azkabade vient de remporter la première édition du prix littéraire des campings - Homair Vacances, qui ambitionne de mettre en lumière des récits non élitistes et prouver que tous les vacanciers ont envie de lire.

Au printemps dernier, un jury composé de journalistes, de librairies et de vacanciers de Homair Vacances, qui a fait des mobil-homes et des campings haut de gamme sa spécialité, ont départagé les 120 ouvrages en lice pour la première édition du prix littéraire des campings. Objectif : démontrer que les vacanciers n'ont pas seulement les yeux rivés sur leur téléphone portable au bord de la piscine et que les livres ont encore toute leur place quand vient le moment du repos au soleil.

Quatre auteurs étaient en compétition, dont "Mes vacances à Morro Bay" de Paul Jorion (Editions Fayard), "L'Etincelle" de Karine Reysset (Editions Flammarion), "Les amants de Pompéi" de Michel Blondonnet (Editions Albin Michel). C'est finalement l'enquête journalistique d'Alfred Azkabade, "La Dernière étape", publiée aux éditions Hugo&Cie, qui a séduit les lecteurs, pour son intrigue au cœur du Tour de France. Ce polar suit un journaliste à la recherche de la vérité après le meurtre du patron de la compétition cycliste, engageant le lecteur au cœur d'une intrigue qui dévoile les dessous de la grande boucle.

Ce prix littéraire d'un autre genre consiste à décomplexer la lecture d'un roman estival et a félicité les histoires populaires qui savent être universelles dans leur approche.