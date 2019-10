La théorie du Y : avant-première de la saison 2

C’était hier soir, quelques privilégiés ont eu le droit (et l’honneur) d’assister à l’avant-première de la websérie RTBF La Théorie du Y.

La saison 1 suivait le cheminement d’Anna à travers la découverte, puis l’assumation de sa bisexualité. Un thème fort toujours présent en saison 2, qui voit son personnage principal s’épanouir et confronter son orientation sexuelle au monde extérieur.

Dans la saison 2, on retrouve Anna, de retour à Bruxelles, après six mois à Berlin où elle s’est épanouie en explorant sa part lesbienne. Nostalgique de son voyage, elle découvre un bar lesbien dans lequel elle décide de s’investir, mais cela va s’avérer plus compliqué que prévu. De son côté, Malik est dans une mauvaise passe et semble fuir Anna. Alors qu’elle tente de concilier ses deux parts d’elle-même, Malik essaye de les séparer à tout prix. La saison 2 de "La théorie du Y" plonge plus en profondeur encore dans le monde LGBTQI + bruxellois à travers des personnages inspirés du réel, présents partout mais trop souvent invisibilisés.