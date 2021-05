Handicap International : 14 promenades en zones urbaines et naturelles en Belgique pour les Lacets Bleus

Handicap International relance les fameux Lacets Bleus avec sa campagne "We Move Together" du 19 mai jusqu’à fin juin. L’ONG propose 14 promenades uniques à travers des zones urbaines et naturelles en Belgique, en collaboration avec des partenaires locaux.

Avec cette collaboration pour la création des balades, l’organisation souhaite attirer davantage l’attention sur les partenaires locaux avec lesquels elle travaille et faire bouger les gens ensemble pour une bonne cause. Les promenades vous mèneront du grand nord (de la Belgique) aux plus hauts sommets de notre pays, du street art anversois à l’une de nos plus célèbres abbayes, d’une fromagerie flamande aux vignes du Hageland.