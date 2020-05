La fête des mères cette année sera très différente de ce que l’on vit d’habitude. Pas de repas en famille, pas de fête surprise, pas de câlins. Mais ce n’est pas parce que le confinement nous empêche de serrer notre maman dans les bras qu’on ne peut pas lui glisser un petit cadeau dans la boîte aux lettres ou sur le pas de la porte. Une attention qui lui fera plaisir et un cadeau qui témoigne de votre amour pour cette femme qui vous a mise au monde et supporter tant d’années. Voici quelques idées que vous avez encore le temps de réaliser avant le dimanche 10 mai !

Un joli bouquet de fleurs Fête des mères : quel cadeau déposer dans la boîte aux lettres ? - © Alexandra Ribeiro / EyeEm - Getty Images/EyeEm Les fleuristes sont fermés, votre mère n’a peut-être plus reçu de fleurs depuis des mois et ses vases font la gueule dans l’armoire (d’ailleurs, les nôtres aussi). Plusieurs sites internet permettent de faire livrer des jolis bouquets et parfois dans des contenants originaux et décoratifs. C’est le cas par exemple de Boeket de Fleurs ou The Bloomery Bruxelles. Si possible pas dans la boîte aux lettres sinon elles risquent de ne plus ressembler à rien

Entre 25€ et 200€

Un puzzle avec un message Fête des mères : quel cadeau déposer dans la boîte aux lettres ? - © MoMo Productions - Getty Images Vous avez dû en voir passer sur Facebook, Instagram et Tiktok : les puzzles. Un jeu de patience qui tombe à pic pour pouvoir occuper son temps chez soi avant que le déconfinement ne commence tout doucement. Vous trouverez plusieurs sites qui vous proposent de créer votre puzzle personnalisé, vous pouvez y mettre une image, un message ou juste un 'je t’aime'. Hyper facile à glisser dans la boîte aux lettres

Environ 30€ pour un puzzle de 500 pièces

Un brunch livré chez elle Fête des mères : quel cadeau déposer dans la boîte aux lettres ? - © Maskot - Getty Images/Maskot Votre maman vous a préparé votre petit-déjeuner pendant des années, elle vous a littéralement donné la becquée, à vous de lui rendre la pareille mais en version plus classe (vous n’allez pas lui donner la becquée). Vous pouvez lui faire livrer un brunch dimanche matin pour qu’elle se réveille avec un petit-déjeuner de reine ! Sur le pas de la porte pour ne prendre aucun risque pour le livreur

A partir de 25€ pour un brunch tout compris (Uber Eats, Deliveroo ou en direct avec le restaurant)

Une box d’activités pour après le confinement Fête des mères : quel cadeau déposer dans la boîte aux lettres ? - © Peter Griffith - Getty Images Plusieurs vendeurs de box cadeaux (vivabox, bongo, etc.) propose des versions spéciales 'fêtes des mères' ou 'maman' avec des activités à partager, qu’elle soit aventurière, épicurienne, gastronome ou cinéphile. Plein d’idées et de promesses d’un moment partagé ensemble quand on pourra se retrouver. Hyper facile à glisser dans la boîte aux lettres

A partir de 50€ et jusqu’à 300€