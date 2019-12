Fais-le toi-même, le marché de Noël durable et créatif à Bruxelles

En opposition avec les marchés de Noël qui se ressemblent tous puisque la majorité des produits vendus viennent des mêmes usines chinoises, ce marché de Noël se veut différent.

Le 13, 14 et 15 décembre, l’asbl Fais-le toi-même organise son "Grand Marché Durable & Créatif – Édition Noël" à Bruxelles. Créée par Élise et Lucie, cette asbl n’en est pas à son coup d’essai puisque d’autres évènements du même acabit ont déjà été organisés à Bruxelles.

Vous pourrez y trouver une centaine de stands remplis d'idées cadeaux différents de ceux que l’on trouvera en-dessous du sapin de madame et monsieur tout le monde. Et si on essayait de donner du sens à cette fête qui sent (pas) bon le consumérisme et d'offrrir des cadeaux qui permettent une transition vers le zéro déchet ou le respect de l’écologie? Mais attention, tout en gardant le côté familial et festif de partage et d’amour! C’est pas beau, ça ?

Et si en plus ça se passe dans un lieu hors du commun, c’est encore mieux. Le marché se tiendra à See U, dans la grande halle des anciennes casernes d’Ixelles.

Pour se faire une idée de ce que vous pourrez y trouver, vous pouvez aller jeter un œil à leur page Facebook. Les annonces des participants se font au fur et à mesure.

