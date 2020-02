Faire la fête avec vos enfants, une tendance en pleine expansion en Angleterre

Vous pensez peut-être que devenir parents vous rend immédiatement pantouflards et casaniers.

Ce n’est pas le cas de tous les parents et surtout pas en Angleterre (nation qu’on sait aimer danser et s’enivrer sans pareil). The Sun en parlait déjà en 2017 et ce n’était pas un effet de mode passager mais bien une nouvelle tendance qui est (apparemment) là pour durer.

Depuis quelques années, un certain nombre de discothèques pour enfants et de raves pour bébés font leur apparition dans différents lieux à travers le pays de la Reine Elisabeth II. Point de coin lecture ou de comptines de notre enfance (meunier tu dooors), c’est bien des DJ et une ambiance de boîte de nuit que l’on retrouve dans ces lieux atypiques. Pas de panique, il y a malgré tout des espaces 'baby chill' pour pouvoir se reposer et prendre soin de sa progéniture.

La société Big Fish Little Fish, par exemple, travaille à l’organisation d’évènements connus sous le nom de 'teatime nightclubs' où les tout-petits sont les bienvenus. Les adultes peuvent se déhancher sur la piste de danse avec leurs enfants ou bien les laisser s’amuser à la table de bricolage prévue pour eux. Chaque événement est thématique (super-héros, extraterrestre, contes de fées, dinosaures, etc.) afin que les enfants puissent se déguiser et faire partie intégrante de la fête.