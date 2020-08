Et si on allait faire du paddle à Namur ?

L’été touche à sa fin mais la météo n’a pas encore dit son dernier mot. On peut encore profiter des beaux jours pour aller tenter de tenir droit sur une planche ! Le Paddle s’installe à Namur pour notre plus grand plaisir.

Le paddle est un sport nautique entre le kayak et le surf : debout sur une planche, vous pagayer pour avancer. Plus sportif que ça en a l’air, il faut un bon équilibre et de sacrés abdominaux pour se lancer mais, une fois la planche en mouvement, on peut profiter du paysage (tout en restant concentré sinon on finit dans l’eau).

The Flow, c’est une nouvelle plage sur le site de "la caserne du génie" où l’on peut faire du paddle ou boire un verre en bord de Meuse à Jambes. Créé par Bertrand Loutte, il a voulu créer "un espace de qualité, proche de la nature et du fleuve. Nous souhaitons créer un environnement ressourçant en dehors de la ville. Ralentir le rythme du quotidien dans un écrin de verdure calme et inspirant."

Ouvert du jeudi au dimanche, vous savez quoi faire de vos derniers jours de vacances !