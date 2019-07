Du design dans l'air…

Scénographie aérienne, objets flottants, circulation libre, l’air se veut insaisissable jusqu’au 13 octobre, au Centre d’innovation et de design au Grand-Hornu. L’air est un élément admirable, épatant, qui pousse à l’émerveillement et la rêverie…

En réalisant l’exposition Design on Air, le CID replace le plus essentiel des quatre éléments au cœur de l’attention. Design et air s’entremêlent pour ne former qu’un et transporter le visiteur avec légèreté. L’art de faire parler l’invisible, de lui donner forme et mouvement, se concrétise dans cette exposition à couper le souffle.

Divisé en six chapitres, le survol de Design on Air va de l’air en tant que matériau constructif et protecteur à l’importance vitale de l’oxygène pour la vie sur Terre.

La question environnementale est soulevée. Certains designers se sont interrogés sur l’amélioration de la qualité de l’air ou, au contraire, sur la mesure de son affaiblissement. D’autres créateurs ne s’inscrivent pas dans une recherche scientifique mais plutôt dans la transmission de messages forts, voulant marquer les esprits.

Des objets bien connus du grand public feront également leur apparition au cours de la visite. Les meubles gonflables emblématiques des années 60 seront représentés par la collection Aérospace de l’ingénieur franco-vietnamien Quasar Khan. L’exposition présente également les projets de designers contemporains de renom tels que Maarten Baas avec son Fan Clay, et Marcel Wanders avec sa chaise Carbon Balloon, un siège léger en fibre de carbone pouvant supporter de manière inattendue le poids d'un adulte bien qu'il soit fait de ballons.