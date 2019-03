Dressing Room et le MAD Brussels s'associent pour un salon de la mode responsable

Le samedi 9 mars, les fashionistas bruxelloises se donneront rendez-vous au MAD pour un événement autour de l’économie responsable. Au programme : vide dressing, corner de créateurs et de marques ainsi que de nombreuses conférences autour du sujet.

Le “Mode And Design center”, qui se donne pour objectif de travailler avec des designers objets et déco ainsi que mode, s’est associé aux organisatrices de “Dressing Room – Slow Fashion” (https://thebrusselsdressingroom.be/fr/accueil) pour un événement unique à Bruxelles, le premier salon de la mode responsable.

Fabian Jean Villanueva, le directeur de la communication de MAD nous explique leur but : “Les deux organisatrices avaient pour projet l’organisation d’un vide dressing axé sur le vintage et le seconde main. Nous essayons avec le MAD de nous investir de plus en plus dans des projets de ce type. C'est pourquoi nous avons demandé une véritable collaboration. Au lieu de simplement leur laisser les clefs, le MAD et son réseau apporte une vraie valeur ajoutée au projet avec des corners pour des marques contemporaines et des “talk” d’oratrices venues nous partager leur expérience du slow fashion.”