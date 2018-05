Deux pop up bar à Bruxelles en juin

L'été c'est le moment des pop up et on en a deux sympas à vous proposer

La Casa Corona rue Royale - 16 mai au 10 juin

Du 16 mai au 10 juin, Corona a investi une maison de maître de 2 étages et l'a relooké en mode jungle urbaine. Le jardin verdoyant et la cabane en bois où l'on sert des cocktails à base de bière sont une évasion peu commune dans le centre de Bruxelles.

On adore qu'ils ne se soient pas contenté de mettre des palmiers et des balançoires mais qu'ils proposent carrément des workshop (on a ramené une plante dans une bouteille), des soirées DJ (bonjour Polo et Pan), un jeu de réalité virtuelle (un peu chaotique il faut le dire).

Elle sera ouverte du mercredi au dimanche et promet un agenda remplit de multiples activités : workshops (photos, culinaires, etc), conférences, live bands et DJ’s les vendredis et samedis.

Où : Rue Royale 290, 1210 Bruxelles

Quand : du 16 mai au 10 juin

Plus d’infos : https://www.facebook.com/CasaCoronaBrussels