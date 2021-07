Des workshops originaux à faire cet été dans un hôtel tendance de Bruxelles

Qui a dit qu’on ne pouvait pas allier travail et amusement ? L’hôtel Indigo Brussels a justement décidé d’ouvrir ses portes aux personnes qui veulent décompresser le temps d’une pause. Le restaurant Serra au sein de l’hôtel propose plusieurs événements et workshops durant ces deux mois d’été. Serra se veut défenseur de la planète et pour cela, ils proposent même "une cuisine saine et authentique" avec des ingrédients locaux et de saison. C’est dans cette optique qu’ils organisent leurs activités de découverte et de relaxation. Si cela vous intéresse, notez dans votre agenda les 7 rendez-vous.

1. Terrarium Tribe - créer votre propre terrarium

L’atelier va vous mettre la main à la pâte ou plutôt la main dans la terre puisque vous allez apprendre à créer votre propre terrarium afin de décorer votre bureau ou votre bibliothèque. Les organisations vous donneront quelques conseils pour l’entretenir et le conserver. Rendez-vous le 14 et 18 juillet, le 11 et 25 août, et le 8 et 22 septembre. Pour une durée de 1h30, de 18h à 19h30. Le prix ? 25€, il comprend les boissons et les petits en-cas.

2. Light Lunchtime Yoga - faire du yoga pendant sa pause

Cela vous tente une petite pause Yoga sur le temps de midi ? Des cours de yoga vous sont proposés par le Centre européen de yoga et de bien-être. Et cela gratuitement chaque mardi de 12h15 à 13h.

3. Energizing Thai Massage

Pour vous revigorer après une matinée difficile, Serra vous organise également des séances de massages gratuites tous les mardis à partir du 3 août de 12h à 14h. Essayez également le massage du ventre chez Nadia Di Pasquale, une expérience hyper originale.

4. Locavore Cookery Masterclass - apprendre à cuisiner

À la place d’aller prendre verre entre collègues après le travail, Serra a programmé le 7 et 21 juillet mais aussi le 4 et 18 août des cours de cuisine avec le chef du restaurant, Pierre Balthazar. L’heure ? Entre 19h et 22h. Le prix ? 65€ pour cuisiner des produits locaux et de saison. De plus, un verre de bienvenue vous sera servi pour apprendre à dissocier les vins.

5. After Work Mixer at Serra with NiKiTA

Si vous préférez juste prendre un verre et ne pas cuisiner, il y a toujours la possibilité de participer aux afterworks entre 18h et 22h à Urban Pinic. L’endroit est rempli de plantes et de musiques pour vous relaxer. Lire aussi : Réouverture des terrasses : 4 rooftops où boire un verre à Bruxelles

6. The Urban Picnic Basket - un pique-nique hors du commun

Avec le covid, le pique-nique est redevenu à la mode (d'ailleurs, avez-vous tous les accessoires indispensables pour un pique-nique ?) et Serra surf sur cette vague en proposant tous les week-ends un panier garni pour bruncher. De quelle heure à quelle heure ? De 12h à 18h et à commander 48h à l’avance. Ce panier comprend la vaisselle, les couverts, la couverture à carreaux (le cliché par excellence), une salade, un sandwich, du pain, du beurre biologique, un plat de leur carte, un fruit et une bouteille d’eau. Pour une somme quand même onéreuse de 78€ pour deux personnes (hors caution de 30 euros).

7. Mix Things Up - apprendre à faire votre cocktail

