Un sachet de vêtements dans la main gauche, plus du parfum, un ou deux kilos de livres dans la main droite, une boîte de jouets coincée sous le coude, nous avons tous vécu l'expérience : à un moment, ça devient tellement inconfortable qu'il faut arrêter son shopping de Noël.

Des achats de Noël à Liège les bras libres de paquets - © Vivre ICI

Les achats sont placés dans des sacs scellés

"Le service est gratuit" souligne la chargée de communication Manon Dainotti. "Ce sont les stewards urbains qui reçoivent les paquets des clients. Chaque paquet est placé dans un sachet qui est scellé. Le client donne son nom et son numéro de téléphone. Et quand la personne vient reprendre son paquet, le steward coupe le collier de plastique qui ferme le sachet. Ca permet de faire ses courses sans être encombré et sans devoir retourner à la voiture déposer ses paquets avant de continuer."

Ne parlez pas de consigne. Ce ne sont pas des casiers. Et le service est réservé aux achats du jour. Pas question d'y laisser votre valise. La conciergerie propose aussi un espace wi-fi, la possibilité de recharger les téléphones portables, de recevoir des poussettes en prêt. La conciergerie aux Galeries Saint-Lambert sert aussi de point-relais colis et dispose d'une cabine d'essayage.

Article originellement sur Vivre ICI.