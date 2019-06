Crossroads, le festival électro du fuse ce dimanche à Bruxelles

Pour sa 3ème édition, le Crossroads du Fuse revient enflammer Bruxelles (qui aura déjà très chaud) ce dimanche 30 juin.

Sous le soleil généreux de ce début d’été, ce micro-festival d’une journée permet de vivre une expérience inédite : aller danser en boîte mais dehors et en pleine journée. Une jolie manière de débuter les vacances d’été et la saison des festivals (déjà entamée par le Grasspop et Werchter) tout en admirant le soleil se coucher doucement. Mais vous ne pourrez pas vous déhancher jusqu’au bout de la nuit puisque le programme de la journée s’arrête à 22h, heure à laquelle vous pourrez rejoindre une boîte traditionnelle pour terminer cette expérience exceptionnelle.

Entre béton et nature, c’est au parc des Étangs que vous retrouverez cette ambiance unique, à deux pas du mini-golf d’Anderlecht si jamais vous avez besoin de vous reposer un petit peu et de faire du sport (humhum).

Sur quoi va-t-on pouvoir danser ?

Trois scènes qui verront défiler différents noms, plus ou moins connus, avec bien entendu des pointures sur la scène principale : Marcel Dettmann (Berlin), Efdemin (France et Berlin). Vous pourrez également écouter des artistes comme Cosmin TRG, ANNA, A. Brehme, Roomies, Nicolas Lutz, Onur Özer et The Ghost, Deep In House, DJ QU, Molly b2b Willow, SmallPeople, Cuthead, etc.

Plus d’infos