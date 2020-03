Confinement : livestream électro depuis le toit de Cavell Court

La musique électronique s’invite dans le salon des clubbeurs grâce au Belgian #SaveTheSummer livestream !

Hangar, lance, en collaboration avec plusieurs acteurs importants de la scène de musicale belge, un nouveau concept :

la diffusion de DJ sets en direct pour porter le désormais célèbre message “Restez chez vous” (#stayathome).

Une initiative originale destinée à égayer le quotidien des tous à la maison.

Ce jeudi 26 mars à partir de 17 : 15, deux jeunes artistes belges, Cellini et Lola Haro, se mettront aux platines sur le toit de l’ancien hôpital Édith Cavell à Uccle (actuellement en déconstruction) pour une diffusion en direct sur les réseaux sociaux. Hangar a choisi ce lieu afin de montrer leur soutien à tout le personnel mobilisé dans les hôpitaux et ailleurs pour lutter contre l’épidémie.

Une association avec plusieurs acteurs importants de la scène musicale belge dont Paradise City, Red Bull Elektropedia et Voodoo Village pour diffuser ce livestream via leurs réseaux sociaux. Une belle manière de montrer que le milieu de la musique est plus que jamais uni pendant cette période. Visit.brussels soutient cette initiative en diffusant également le livestream via sa page Facebook afin qu’un maximum de personnes puissent en profiter !

INFOS PRATIQUES

Lieu – Chez vous (confinement oblige)

Date – Jeudi 26 Mars (17 : 15 – 19 : 15)

Evénement Facebook : facebook.com/events

Où regarder en LIVE – Les pages Facebook suivantes :

o Hangar – facebook.com/hangarbe/

o Visit. Brussels – facebook.com/visitbrussels/

AU PROGRAMME – 2 DJ sets de deux jeunes artistes belges en LIVE

17 : 15 – 18 : 15

LOLA HARO - Anvers, 22 ans, DJ Résident – Paradise City Festival et Kiosk Radio

18 : 15 – 19 : 15

CELLINI - Bruxelles, 21 ans, DJ (Management Tomorrowland)