Confinement : cinq plateformes solidaires qui n’attendent que vous

En cette période de confinement, la vague de solidarité continue plus que jamais. En plus des initiatives citoyennes indépendantes qui émergent un peu partout sur les réseaux sociaux, il existe aussi des plateformes qui centralisent ces élans solidaires. En voici quelques-unes :

Très simple d’utilisation, Solidar-it ! met en relation les voisins d’un même quartier pour des services aussi variés que promener le chien, faire des courses, faire un petit appel par téléphone, du baby-sitting, etc.

Nous sommes convaincus que, dans une ville comme Bruxelles, il existe pour chaque demande d’aide quelqu’un dans le voisinage qui veut et peut aider. Seulement ces deux-là n’arrivent pas à se rencontrer.

La plateforme , active à Anvers, Gand et Bruxelles, est désormais accessible gratuitement en cette période de crise du Coronavirus.

Un helpper est une personne de confiance fixe à laquelle le helppie peut faire appel régulièrement pour aller faire du shopping, le conduire à un rendez-vous, aller se promener et bien plus.

Une initiative solidaire mise sur pieds cette fois-ci par l'Université Libre de Bruxelles. L'institution a créé une plateforme web qui facilite et coordonne ces actions solidaires. En l’espace de quelques heures, des dizaines d'annonces ont été postées et des centaines de candidats se sont portés volontaires.

Les étudiants sont ainsi invités à s’inscrire comme volontaires pour soutenir les personnes les plus fragilisées par la pandémie, que ce soit en hébergeant une personne migrante, en écrivant des mots doux pour les résidents d’un home, ou encore en confectionnant des masques réutilisables.

Dans un contexte où les hôpitaux sont extrêmement sollicités et de nombreuses personnes se retrouvent isolées, nous pouvons TOUS, à notre niveau, jouer un rôle actif et citoyen !

Les étudiants aussi se mobilisent . L’Université Libre de Bruxelles a fait appel à la solidarité de sa communauté en mettant en place, via l’asbl ULB engagée, une plateforme intitulée #CoronaSolidarité :

L’application 8pm permet aux citoyens d’offrir un repas au personnel hospitalier , livré à l’hôpital et préparé par un restaurant de la capitale. Un repas équivaut à un don de 10€, transmis directement au restaurant partenaire qu’aura choisi le donateur.

Nommée 8pm en référence aux applaudissements de 20h, cette application fait d’une pierre deux coups en soutenant à la fois le personnel hospitalier bruxellois et les restaurateurs :



Ce n’est pas (encore) une plateforme, mais la communauté citoyenne #pourEux s'agrandit de plus en plus sur Facebook. À l’initiative de jeunes trentenaires parisiens, #pourEux a pour but de livrer aux SDF de la ville des petits plats cuisinés par de généreux confinés. Etendu ensuite à plusieurs villes françaises comme Bordeau, Lyon, Nantes, Marseille ou encore Rouen, le Mouvement Citoyen solidaire #pourEux à également vu le jour à Bruxelles ce 2 avril.

Chaque jour, de nouveaux membres rejoignent le groupe et proposent d’apporter leur pierre à l’édifice :