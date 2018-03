Ce que la rédac va découvrir et revoir sur Netflix en avril

La trilogie Bourne Identity : on va retrouver notre adorable Matt Damon (quand il était jeune et musclé) dans le rôle de l'amnésique Jason Bourne. On ne se lasse jamais des scènes de combat, des visites de Paris et de la campagne françaises, de l'histoire d'amour impossible et dangereuse avec la jolie Franka Potente.