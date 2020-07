Bulle de 5 : ces jeux de société à jouer en ligne avec vos amis

On a plus que jamais besoin de renforcer les liens sociaux à distance. Quoi de mieux qu'une partie de Uno ou de Blanc Manger Coco pendant votre apéro entre amis ?

Le jeu de rôle : Loup-Garou

Vous y avez probablement joué il y a des années dans la cour de récré et, depuis, chaque fois que vous voyez le paquet de cartes, une vague de nostalgie vous ramène à vos 16 ans. Pourquoi ne pas reprendre contact avec ce jeu qui est proposé en ligne et retrouver l'adrénaline de vos jeux de rôle (non je suis pas loup-garou!) ?

L'indémodable : Uno

Vous ne savez plus combien de fois vous avez joué à Uno depuis votre enfance? Hé bien nous non plus ! Ce jeu, qui avait révolutionné les simples jeux de cartes à l'époque, n'en a pas fini de faire rager les enfants et les parents, les amoureux et les amis parce qu'on n'a jamais oublié qu'en 1998, Lucy avait mis 3 cartes + 4. Et puis d'ailleurs, on ne lui a toujours pas pardonné !

Le cynique : Blanc Manger Coco

Un jeu pour adultes à l'humour décapant, un jeu de cartes (oui, encore) qui propose des débuts et des fins de phrases à assembler pour en faire la phrase la plus choquante, salace ou cynique possible. Pendant l'apéro entre collègues, c'est parfait, non ?

Le créatif : skribbl.io

Pour tous ceux qui adoraient Pictionnary, cette version gratuite et en ligne vous permet de dessiner à foison et d'essayer de deviner ce que les autres joueurs tentent (parfois vainement) de dessiner. Pas toujours évident depuis son ordinateur mais on s'amuse bien !

Et pour ceux qui ont besoin de variété, le site boargamearena propose des montagnes de jeux de sociétés jouables en ligne qui ont été testés et approuvés par la communauté de gamers. Vous n'allez pas pouvoir vous ennuyer !