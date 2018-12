8 activités immanquables ce week-end en Wallonie et à Bruxelles

Un noël pour tous à Bruxelles

Parce que tout le monde n'a pas la possible de fêter noël au chaud et dans le confort d'une maison, l'association “Un Noël pour tous” vous propose d'aider les sans-abris autour d'un événement convivial et chaleureux. Au Mont des arts le 22 décembre, s'organisera une distribution de vêtements, de sacs de couchage, de couvertures, de nourriture (plats chauds, boîtes de conserve), de produits hygiéniques, etc.. afin que les personnes vivant dans la rue puissent aussi bénéficier d’un Noël. Tout le monde y sera bienvenu, ne serait-ce que pour aider.

Où ? Mont des Arts, 1000 Bruxelles

Quand ? Le samedi 22 décembre à partir de 12h30

Plus d'informations : https://www.facebook.com/events/166467460973502/