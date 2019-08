7 activités pour profiter du 15 août en Wallonie et à Bruxelles

Ce jeudi 15 août, jour de l'Assomption, est un jour férié. Découvrez notre sélection d'activités en Wallonie et à Bruxelles pour en profiter au maximum en famille ou entre amis!

Fête catholique à l'origine, aujourd'hui le 15 août est surtout synonyme de folklore et festivités. Cette année il tombe un jeudi et beaucoup d'entre vous en ont profité pour se faire un long weekend, raison de plus pour participer aux différentes activités proposées aux 4 coins de la Wallonie et de Bruxelles! Vivre ici nous donne de bonnes idées d'activités.

Et puis n'oubliez pas de souhaiter bonne fête aux Marie de votre entourage.