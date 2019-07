3 enceintes sans fil à moins de 100 euros à emmener en vacances

Quoi de plus pratique pour profiter de sa musique sous la tente ou le temps d'une randonnée qu'une enceinte Bluetooth solide et endurante ? Voici une sélection de trois modèles compacts, performants et vendus moins de 100 euros.



UE Wonderboom 2

La nouvelle génération de Wonderboom signée Ultimate Ears offre un son à 360 degrés mettant particulièrement en avant les basses. le constructeur annonce une autonomie de 13 heures et sa classification IP67 garantit son étanchéité à la poussière et à l'eau (jusqu'à 1m de profondeur). Il est même possible d'en profiter dans une piscine puisque l'enceinte flotte sur l'eau. A noter qu'il est aussi possible de coupler deux enceintes pour obtenir un son stéréo grâce à sa fonction Double Up.



Soundcore Flare

Ne pas se fier à ses faux airs d'Amazon Echo. Le Soundcore Flare est une enceinte qui diffuse du son à 360 degrés avec l'accent mis sur les basses. Elle se distingue surtout par son éclairage tout en Led au niveau de son socle qui lui permet de se synchroniser avec n'importe quelle musique jouée. Le tout est configurable via une application dédiée (pour Android et iOS) proposant 5 thèmes de couleurs et 5 types d'illumination pour chacune. Là encore il est possible de jouer en stéréo en connectant deux enceintes Flare ensemble.

JBL Flip 3 Stealth Edition

Comme les autres enceintes nomades Bluetooth de cette sélection, la Flip 3 Steath Edition de JBL est particulièrement simple à transporter, est résistante à l'eau et à la poussière et se révèle plutôt endurante avec 10 heures d'autonomie annoncées. D'une puissance de 2 fois 8 W, elle ne demande qu'un peu plus de 3 heures pour être entièrement rechargée.