Test : Pokemon Let's Go

La franchise Pokémon est incontestablement l’un des fers de lance du géant Nintendo. La firme a en effet créé en plusieurs années un véritable culte autour de ses petites créatures par le biais d’une vaste série de jeux.

4wearegamers nous parle de son test du jeu qui sortira le 16 novembre!

Récemment, Niantic Inc. nous proposait une expérience de jeu inédite avec l’application mobile Pokémon GO. Depuis, les fans se sont fait encore plus nombreux. Le jeu, doté d’un gameplay assez révolutionnaire et original, a su attirer un public plus large puisqu’accessible gratuitement sur les appareils Android et iOS. Nintendo a alors vu la bonne affaire et n’a pas hésité à soutenir le développement de Pokémon GO pour en améliorer le contenu et le gameplay.

En marge de l’apparition du jeu de Niantic Inc, Big N sortait la Nintendo Switch, une nouvelle console hybride dont les jeux optaient pour des graphismes se rapprochant de la Wii U, en contraste avec le pixel art des jeux Nintendo 3DS.

Mais les fans de pokémon, voyant les capacités de la nouvelle console, se disaient ô combien il serait jouissif de revivre les toutes premières aventures Pokémon avec de tels graphismes.

Nintendo n’est évidemment pas resté insensible aux réactions des fans et nous délivre aujourd’hui les premiers véritables jeux Pokémon new-gen avec les versions Pokémon Let’s GO! Pikachu et Évoli. Le jeu, ainsi donc décliné en deux versions pratiquement similaires, reprend le concept de base de la franchise, c’est à dire donner le choix aux joueurs de sélectionner ses préférences en termes de contenu exclusif. Dans une de ces aventures, notre personnage s’attachera d’entrée de jeu au petit Évoli alors que l’autre, de manière plus fidèle à Pokémon Version Jaune sorti sur Game Boy, s’attarde sur la relation entre notre personnage et Pikachu.

Le point commun liant ces deux starters est qu’ils ne souhaitent pas rentrer dans une Poké Ball.

Ces compagnons suivront en effet notre personnage tout au long de l’aventure, un gros clin d’œil aux fans de la première heure ayant joué au jeu de 1998.

Vous l’aurez compris, ces deux versions suivent assez bien le concept mis en place par les premiers jeux Pokémon. Game Freak nous renvoient donc à Kanto pour y revivre les aventures palpitantes d’un dresseur, ou une dresseuse suivant le choix du joueur, destiné à devenir Maître Dresseur. Comme tout bon jeu Pokémon, il faudra alors s’armer d’une bonne équipe de 6 petites créatures qu’il va falloir faire évoluer au fil des combats. Si ce concept est désormais très connu des fans, Pokémon Let’s GO! Pikachu et Evoli apportent néanmoins quelques nouveautés de gameplay qui n’en font pas un " simple " remake de Pokémon Version Jaune.