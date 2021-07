Naturisme : les règles d’or pour le nudiste débutant

Soyez poli , dites bonjour aux personnes que vous rencontrez et ne monopolisez pas les infrastructures communes. Enfin, le savoir-vivre s’applique aussi dans la vie normale.

Avant tout, il faut savoir que le naturisme est une manière de vivre en harmonie avec les autres et la nature. Selon la Fédération Belge du Naturisme, nous devons garder en tête les " 3R " : r espect de soi, r espect des autres et r espect de l’environnement.

Ce n’est pas parce que les nudistes se baladent et s’assoient sans vêtement qu’ils ne sont pas propres. Bien au contraire, l’hygiène est primordiale. Votre serviette sera votre meilleur ami, emportez là où vous allez ! Avant de vous asseoir, étalez votre serviette. Les gens ne sont pas obligés de poser leurs fesses où vous avez mis les vôtres. Et si vous allez prendre l’apéro chez vos voisins nudistes et qu’ils vous proposent une serviette, acceptez.