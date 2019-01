Mad Box: une nouvelle console de jeu prochainement sur le marché?

Il semblerait que les développeurs de chez Slightly Mad Studios ne plancheraient pas uniquement sur le développement de Project Cars 3.

4wearegamers nous explique : Après avoir déclaré que le prochain jeu de voiture du studio serait plus fun et dans la continuité de Need For Speed Shift, Ian Bell, CEO de l’entreprise, a déclaré qu’une console était en développement : la Mad Box. Non, vous ne rêvez pas, Playstation, Xbox et Nintendo pourraient avoir une nouvelle concurrente dans quelques années.