Les pubs fermeront plus tard pour le mariage du prince Harry et Meghan

Les pubs et cafés pourront fermer plus tard pour le mariage du prince Harry avec Meghan Markle, a annoncé dimanche le gouvernement britannique.

"Le mariage royal est une occasion pour les gens à travers le pays de se rassembler et de fêter cet événement heureux et historique pour notre famille royale et pour notre nation", a déclaré la ministre de l'Intérieur Amber Rudd dans un communiqué.