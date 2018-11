Les deux nouveaux podcasts de la RTBF

On vous avait parlé de C'est tout Meuf qui avait fait un carton et qui nous emmenait dans des sujets souvent peu évoqués qui restent des tabous pour beaucoup.

Aujourd'hui, on change de registre et on vous propose un sujet très commun mais remis au goût du jour (la nourriture) et un thriller journalistique dans le monde du nucléaire. Deux sujets bien différents mais qui ne vous laisseront pas indifférents.