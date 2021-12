Le Quidditch pourrait changer de nom pour se détacher de J.K. Rowling et ses propos transphobes

Le Quidditch, c’est le sport emblématique de la saga Harry Potter, inventé par J.K Rowling. Sauf que ce dernier pourrait bien changer de nom. Deux ligues américaines veulent opter pour une nouvelle appellation afin de se détacher de l’autrice accusée de transphobie.

La Major League Quidditch (MLQ) et l'US Quidditch (USQ) veulent ainsi préserver la réputation inclusive et progressiste de leur sport. Une inclusivité revendiquée jusque dans les règles du jeu puisque qu’il ne peut pas y avoir plus de quatre athlètes par équipe s'identifiant au même genre en même temps sur le terrain. Le site de la Fédération du Quidditch Français ajoute une précision pour tacler un peu plus les propos transphobes de J. K. Rowling.

Le Quidditch est un sport mixte qui reconnaît des genres au-delà de la binarité femme-homme.

Les deux ligues américaines ont lancé une consultation commune pour choisir le nouveau nom du sport. Il y a six propositions sur la table : Quickball, Quadraball, Quidball, Quicker, Quidstrike et Quadball. Verdict : fin janvier. Outre que se détacher de l’autrice, le changement de nom permettrait aussi de professionnaliser le sport, car le terme Quidditch appartient à Warner. Un copyright qui empêche la visibilité à l’écran du sport.