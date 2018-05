Le jeu de course arcade Onrush présente ses modes de jeu

La ligne d’arrivée se profile de plus en plus pour " Onrush ", le nouveau jeu de course de type arcade par le studio Codemasters à qui l’on doit notamment DiRT Rally (2015).

Il est donc normal que les concepteurs et leur éditeur préparent l’arrivée de ce titre avec soin en multipliant les informations, images et vidéo à son sujet." Onrush " est prévu ce5 mai prochain sur PS4, PC et Xbox Oneet aujourd’hui, les développeurs ont décidé de nous fournir en vidéo davantage d’informations sur les modes qui constitueront le soft. Ainsi, nous pouvons y découvrir les modes Countdown, Lockdown, Overdrive et Switch.

Avec ces modes, les anciens créateurs de la franchise de jeux " Motorstorm " souhaitent visiblement plaire à tous les fans du genre. La vidéo suivante introduit donc différents styles de conduite et défis fondés sur la stratégie, la vitesse ou encore l’originalité et le fun.

URL de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=FRXx5Nwmw5g