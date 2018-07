La vente de jeux vidéo pourrait devenir 100% digitale d'ici 2022

Le jeu vidéo, un plaisir bientôt 100% digital?

Michael J. Olson, directeur général chez Piper Jaffray ainsi que son collègue analyste Yung Kim ont rassemblé les résultats de ventes physiques et digitales de ces dernières années et ont pu remarquer que la vente du format physique diminuait constamment d'approximativement 10% par année. Suite à cette conclusion, Piper Jaffray s'est exprimé: "Nous croyons qu'il est certain que les jeux vidéo seront pratiquement 100% numériques dans les années à venir, et alors que le timing exact est difficile à déterminer, nous pensons que 2022 est une attente réaliste." tout en discutant du fait que certains facteurs pouvaient générer des revenus récurrents plus élevés, en ciblant principalement les formules d'abonnement et de streaming.

Plusieurs éditeurs de jeux progresseront de plus en plus dans le domaine du streaming dans les mois et années, peut-être même jusqu'à voir apparaître une génération de consoles intégralement digitale, enregistrant les softwares sur un système de cloud (stockage en ligne). Le Xbox Game Pass sur la console de Microsoft, Origin Acces pour EA, Uplay pour Ubisoft, Steam sur PC et le Playstation Now chez Sony... ces "Netflix du jeu vidéo" sont autant de raisons de les voir disparaître de nos étalages dans un avenir proche. En plus d'obtenir des facilités dans la gestion des stocks et supprimer de nombreux intermédiaires dans la production et la revente de produits physiques, ces acteurs vidéoludiques garantissent bien entendu des revenus directs et une fidélisation des joueurs par des services d'abonnements à des prix variés.