Assassin’s Creed Odyssey : qu’est-ce que la Guerre du Péloponnèse ?

Le prochain opus de la franchise Assassin’s Creed, l’épisode Odyssey, se déroulera plus de 400 ans avant l’opus Origins. Depuis l’annonce de ce nouvel arrivant, Ubisoft nous a confirmé la période historique qui en serait le théâtre. Ainsi, nous savons qu’Assassin’s Creed Odysseyse déroulera en pleineGuerre du Péloponnèse. L’occasion, pour nous, de consacrer quelques lignes à cette guerre qui a ravagé toute la Grèce.

Guerre du Péloponnèse : qui sont les belligérants ?

Dans le prochain épisode de la licence Assassin’s Creed, Histoire et jeux vidéo s’allient de nouveau afin de nous offrir une expérience hors du commun et, surtout, unique. Désormais, Ubisofta fait taire les rumeurs : Odysseyse déroulera en pleine Guerre du Péloponnèse. Cette dernière s’est déroulée entre 431 ACN et 404 ACN. Et, comme dans tout conflit, une des premières questions que nous pourrions nous poser est celle des belligérants. En d’autres termes, qui s’opposa durant ce conflit ?

La Guerre du Péloponnèse, ou " la plus grande crise qui émut la Grèce " selon Thucydidedans son " Histoire de la Guerre du Péloponnèse ", est un grand conflit qui opposa les deux principales " puissances " grecques de l’époque : Athènes et Sparte. Peu après les Guerres Médiques contre les Perses (490-479 ACN), un premier conflit entre les deux cités eut lieu, en raison, grosso modo, de la suprématie athénienne en Grèce que Sparte n’acceptait guère. Cette première guerre s’est terminée en 446 ACN à cause des difficultés que connurent les deux opposants (révoltes dans l’empire athénien et problèmes intérieurs à Sparte). Une paix de trente ans sera instaurée avec un traité reconnaissant l’existence de deux " blocs " : la Ligue de Délos menée par Athènes et la Ligue du Péloponnèse menée par les Lacédémoniens (Sparte).Finalement, la Guerre du Péloponnèse est un conflit opposant ces deux " ligues " plutôt que simplement deux cités. C’est donc la Grèce toute entière qui sera mobilisée.

Les origines du conflit

Comme vous vous en doutez probablement, la paix instaurée de trente ans fut finalement écourtée en 431 ACN. Tout commence, auparavant, à Mégare, lorsque celle-ci est accusée par Athènes d’accueillir ses esclaves en fuite. Dès lors Athènes décide d’interdire l’accès de la cité aux ports de Ligue de Délos et aux marchés sous contrôle direct des Athéniens.Quant à Corcyre, elle rejoint la Ligue de Délos quand elle se révolte, en 435 ACN contre Corinthe. Cette dernière, se sentant menacée d’évincement de la mer Ionienne, oblige Potidée(ancienne colonie thrace de Corinthe) à quitter l’alliance athénienne.Corinthe étant alliée à Mégare, le conflit semble se profiler à l’horizon envers la Ligue de Délos. Les deux cités demandent alors l’aide de Sparte et de la Ligue du Péloponnèse,qui acceptent. C’est alors que la Guerre entre les deux plus grandes alliances de Grèce prit forme.