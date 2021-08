YouTube envisage une formule “Premium Lite” moins chère

La plateforme vidéo de Google teste en ce moment une formule baptisée “YouTube Premium Lite”, qui devrait intéresser ceux qui ne veulent plus voir de publicités avant et pendant leurs contenus.

Un test en cours au Benelux

Selon Google, cette formule est actuellement proposée au Danemark, en Finlande, en Norvège, en Suède, et dans le Benelux. Nous n’avons pas encore réussi à mettre la main dessus, notre compte ne propose pour l’instant que l’abonnement Premium classique et YouTube Musique.

Mais à son arrivée, YouTube Premium Lite permettra de profiter de la plateforme sans publicités, et sans accès à YouTube Musique. En effet, l’abonnement Premium tel qu’il existe depuis plusieurs années déjà, permet de supprimer les publicités, de télécharger les vidéos, de lire les vidéos en arrière-plan et d’écouter de la musique sur YouTube Music Premium. Le tout pour 11,99 euros par mois (17,99 euros pour une famille de cinq personnes et 6,99 euros par mois pour un étudiant).

Avec Premium Lite, YouTube sera disponible sans sa déclinaison musicale, ce qui permettra à Google de proposer l’abonnement à 6,99 euros par mois. Attention cependant, la lecture en arrière-plan et les téléchargements seront également absents. Ce qui signifie que pour cinq euros de moins seulement, l’utilisateur perd plusieurs options intéressantes.

Le prix de Premium Lite est toujours en discussion du côté de Mountain View. Google pourrait donc le modifier, ou ajouter quelques options supplémentaires afin de rendre l’offre plus attractive. Tout dépendra du retour des clients qui craqueront pour ce nouvel abonnement.