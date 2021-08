Vendeurs de rue, ferrailleurs, ces Indiens secrètement millionnaires démasqués par les impôts

Plus de 250 vendeurs de rue et ferrailleurs ont été repérés par le fisc indien parce qu'ils achetaient des maisons et des voitures en évitant les impôts, des millionnaires cachés qui ont finalement été rattrapés.

Selon une enquête de Vice, plus de 37,5 millions de roupies indiennes (425.616€) ont été cachées pour acheter des propriétés, des terres agricoles ou encore des voitures, le tout sans passer par la case impôts, dans la ville de Kanpur, au nord de l'Inde.