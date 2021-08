Une vague de "grande démission" touche les salariés américains selon une étude

La "grande démission" touche les Etats-Unis, selon une étude de l'entreprise Gallup. Un taux de démissions élevé à cause d'un engagement plus faible des salariés au sein de leurs entreprises depuis la pandémie de Covid-19.

La pandémie marque de son empreinte le monde du travail et les employés du monde entier se désengagent de leurs tâches. D'après une étude de Gallup, société de services en gestion de management et de ressources humaines, le taux d'engagement des travailleurs dans le monde atteint 20%.

"L'engagement des employés a diminué de 2 points de pourcentage entre 2019 et 2020. Ils ont déclaré être plus inquiets, stressés, en colère et tristes en 2020 qu'ils ne l'avaient été l'année précédente", note l'étude.

Ce niveau de désengagement entraîne une forte hausse de démissions aux Etats-Unis en 2021. Moins concernés, intégrés à des équipes "peu engageantes", les salariés américains à avoir démissionné étaient 4 millions en avril 2021 selon le Bureau of Labor Statistics (2,7%).

C'est le taux le plus élevé depuis le début du Bureau of Labor Statistics, selon plusieurs médias américains spécialisés dans le travail. A tel point que “beaucoup l'appellent 'la grande démission'”, écrit Gallup.