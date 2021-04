Une femme sur deux dans 57 pays privée du droit à disposer de son corps, selon un rapport de l'ONU.

Des femmes privées de droits, ce sont des sociétés en souffrance

Intitulé "Mon Corps M’Appartient", le rapport détaille les atteintes aux droits des femmes dans ces pays, du viol à la stérilisation forcée en passant par l’imposition de tests de virginité et de mutilations génitales.

Il se penche aussi sur l’interdiction faite aux femmes de décider pour leur propre corps, sans crainte de violences ou sans subir une décision de quelqu’un d’autre concernant leur intégrité physique.

"Ce manque d’autonomie corporelle a des implications massives au-delà des préjudices profonds pour les femmes et les filles", notamment "la baisse potentielle de la productivité économique, une diminution des compétences et des coûts supplémentaires pour les systèmes de santé et judiciaires", note un communiqué du FNUAP.