Trois bons plans pour le Black Friday en Belgique

Vous n’avez pas pu passer à côté, le Black Friday est très proche. D’ailleurs, si vous ne savez pas à quoi fait référence ce "vendredi noir", on vous explique les différentes origines possibles de cette expression et de ce concept qui nous vient du temple de la consommation : les États-Unis.

Si de plus en plus de gens se tournent plutôt vers le Green Friday (le pendant écologique de ce concept économique), il reste encore beaucoup d’adeptes des bonnes affaires et surtout cette année, dans le contexte de crise mondiale. De nombreuses personnes sont dans une situation précaire et les promotions proposées par certaines marques peuvent leur permettre de préparer les fêtes et d’égayer un peu cette morne période.

