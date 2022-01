Tendance WTF : un pyjama pouf pour s’asseoir partout

Même si le télétravailler en pyjama peut vous déprimer, on ne peut s’empêcher de rester dans la tenue la plus confortable qu’il soit. On a déjà tous vécu les journées à la maison en pyjama. Ici, Le Bonbon vous donne une raison de plus de le rester. La marque Think Geek a inventé un pyjama révolutionnaire : un pyjama avec un pouf intégré. (Parfait pour les flemmards)

Cette "Bean Bag Onesie", grenouillère pouf en français est fabriquée en matière pilou pilou et permet de poser votre popotin n’importe où. Marre de faire la file debout pendant des heures ? Plus de place à la cafèt ou lors des soirées télé en famille ou entre amis ? Une seule solution le pyjama pouf ! En plus, cet ensemble vert digne de Kermit la grenouille gardera vos petites fesses bien au chaud.

Malheureusement, le site Think Geek a fermé ses portes et ne commercialise donc plus cet article mais vous pouvez vous le procurer sur des sites de revendeurs.