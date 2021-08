Télétravail : des salariés cumulent jusqu'à quatre emplois aux Etats-Unis

Les nombreuses études sur le travail à domicile rapportent que les salariés se sentent globalement plus productifs en travaillant chez eux. Une récente étude menée auprès de 2000 individus travaillant à domicile depuis le début de la pandémie révèle que près de la moitié se sentent plus productifs en "remote". Assez productifs et organisés pour cumuler deux emplois ?

A lire les nombreux témoignages, le multi-travail est un exercice subtil et malicieux. "En début de semaine, je faisais une présentation pour un travail, le second travail était très engageant. Je n'ai pas pu parler, alors j'ai mis mon téléphone en sourdine. J'ai débranché et rebranché plusieurs fois. Et puis j'ai demandé dans le chat : 'Vous ne pouvez pas m'entendre ?'. J'ai complètement évité de parler pendant la réunion", raconte l'un des membres du groupe Discord.