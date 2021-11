Smartphone en main, la génération Z gagnée par le frisson de l'investissement

Une nouvelle génération d'investisseurs est née. Des applications ciblent ces jeunes épris de finance et qui trouvent leurs conseils directement sur Youtube. Mais les marchés de capitaux, plus accessibles que jamais, n'en restent pas moins risqués.

"Je ne me préoccupe plus vraiment de l'université. Pour être honnête, maintenant c'est marchés, marchés, marchés !", reconnaît Ishan Srivastava, étudiant à New Delhi, qui a débuté le "trading" fin décembre. A 20 ans, il investit grâce à une poignée d'applications indiennes (dont Zerodha ou Upstox) et ambitionne de diversifier suffisamment son portefeuille pour être rentier à 45 ans.

Et il est loin d'être le seul à s'être tourné vers la spéculation pendant la crise du Covid-19. La combinaison du chômage de masse, des confinements et pour les plus chanceux, d'une épargne sous-utilisée, a créé des vocations dans le monde entier. Rien qu'aux Etats-Unis, plus de 10 millions de nouveaux investisseurs ont investi les marchés au premier semestre 2021, affirme JMP Securities.

Une partie d'entre eux ont été attirés par le buzz en janvier autour de la chaîne de magasins de jeux vidéo "GameStop", dont le cours s'est envolé lorsque des boursicoteurs sur les réseaux sociaux se sont ligués contre des fonds spéculatifs.

Et les nouveaux convertis sont de plus en plus jeunes. L'âge médian des Américains sur Robinhood est de 31 ans. En Inde, Upstox affirme que 80% de ses utilisateurs ont 35 ans ou moins. Idem pour l'application nigériane Bamboo (83%).

Pour abaisser encore les barrières à l'entrée, ces applications autorisent l'achat de fractions de titres, permettant par exemple de payer une part seulement d'une action Amazon plutôt que le titre en entier (plus de 2.500 euros aujourd'hui). Enfin, certaines proposent de multiplier les profits (et les pertes) via un mécanisme d'effet de levier.