Se loger en Europe : toujours plus cher avec la crise sanitaire

Se loger coûte de plus en plus cher en Europe, au point, dans certaines villes comme Berlin, de faire descendre des manifestants dans les rues.

Les prix de l’immobilier résidentiel ont continué de grimper durant la crise sanitaire, tirés par une nouvelle demande d’espace de la part de certains ménages.

Dans la zone euro, le prix des maisons et appartements a augmenté de 6,2% au premier trimestre comparé à un an plus tôt, la hausse la plus élevée depuis mi-2007, selon la Banque centrale européenne (BCE).

