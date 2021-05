Miss Univers : Miss Myanmar profite de la compétition pour passer un message fort

On peut lire sur le post :

"Cette robe est l’un des costumes ethniques du Myanmar, spécifiquement portée par les femmes Chin lors des cérémonies traditionnelles (en particulier lors du festival "Khwang Cawi"). Autrefois, le dirigeant principal et les hommes de Hakha, État de Chin, ont créé le festival "Khwang Cawi" en l’honneur de la richesse de la sagesse, du souffle et de la beauté de leur âme sœur et, de nos jours, de leur fille bien-aimée. Ce jour-là, une femme Chin admirable et courageuse était ornée de bijouteries anciennes en argent, d’artisanat traditionnel coloré et de tissus tissés à la main. Dans ce costume, nous pouvons identifier les compétences de tissage délicates des femmes birmanes et l’image d’une dame birmane admirable et courageuse. Candy elle-même incarne l’esprit fort déterminé et imparable d’une femme qui correspond parfaitement à ce costume et à ce qu’il signifie."

Les réactions ont été vives sur Twitter où de nombreuses personnes témoignent de leur inquiétude face à la situation Birmane dont les derniers rebondissements ne témoignent pas d’une amélioration.