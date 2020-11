Louer ses meubles de bureau pour faciliter le télétravail, c'est possible

A force de télétravailler depuis des mois, vous êtes nombreux à avoir investi dans du matériel de bureau pour être le plus à l’aise possible et avoir moins mal au dos par la même occasion. Mais tout le monde ne peut pas se permettre d’investir à long terme dans des meubles de bureau, la solution de la location est alors toute trouvée.

Fondée en 2019, la start-up ENKY s’est donné pour mission de repenser notre manière de consommer du mobilier. Avec son service d’abonnement de mobilier écoresponsable, ENKY entend faire changer les mentalités en s’attaquant aux habitudes de consommation des entreprises, mais aussi des particuliers. Elle lance aujourd’hui sa nouvelle offre de télétravail, destinée à équiper les télétravailleurs afin d’améliorer leur confort et l’ergonomie de leurs postes de travail à domicile, à partir de 39€ par mois.

L’année 2020 a chamboulé les modes de vie. En cette période de fin d’année, le télétravail reste la règle en Belgique, alors que nous sommes confrontés à un deuxième confinement qui force une bonne partie de la population à travailler depuis chez elle. Cependant, selon une étude menée conjointement par l’institut Vias et le SPF Mobilité, tous les travailleurs de Belgique ne disposent pas d’un espace de travail à la maison qui répond à des critères ergonomiques : 27% d’entre eux déclarent ne pas disposer d’un bon espace de travail, et 39% n’ont même pas de chaise de bureau.