Les États-Unis sont le seul pays où travailler dur génère plus de richesse

Travailler plus pour gagner plus et être plus heureux ? Pas partout, estime un classement qui évalue l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle dans plus de 130 pays dans le monde.

Les pays européens offrent le meilleur équilibre vie pro/vie perso

Selon cette étude, six des dix pays offrant le meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée se trouvent en Europe (Autriche, Danemark, France, Islande, Portugal, Suède) tandis que les dix pays "les plus travailleurs" se situent en Asie, en Afrique et en Amérique (du Nord et du Sud). À l'exception des États-Unis, les pays où les habitants effectuent le plus d'heures de travail par semaine ne figurent pas dans la liste des 100 entreprises ayant le PIB le plus élevé.

Les congés ne nuisent pas à la productivité

Ce constat va dans le sens de précédentes recherches réalisées par l'OCDE, selon lesquelles le fait de prendre plus de congés n'implique pas nécessairement une baisse de productivité. "Au contraire, l'Europe compte certains des pays les plus productifs en termes de PIB par heure de travail", selon l'étude. "Il n'est donc pas surprenant que la majorité des pays ayant le meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée se trouvent en Europe", poursuivent les auteurs. L'enquête s'est également intéressée au nombre de congés annuels ou fériés (donc non travaillés) par pays. La Birmanie et l'Iran décrochent la palme, avec respectivement 61 jours et 27 jours à l'année.

L'argent ne fait décidément pas le bonheur !