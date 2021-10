Le Tueur du Zodiaque aurait-il été identifié 50 ans plus tard ?

Plus

Plus de 50 ans après les meurtres du Tueur du Zodiaque, une équipe de policiers pense avoir résolu l’affaire et enfin découvert qui se cache derrière les assassinats. De nombreuses pistes avaient été suivies en Californie pour tenter de retrouver le tueur qui a sévit dans la région de San Francisco entre 1965 et 1969. Il est responsable de 5 meurtres, 2 tentatives de meurtres et un enlèvement bien que le tueur affirmait dans les lettres envoyées à la presse et aux forces de l’ordre avoir assassiné 37 personnes. Ce célèbre tueur en série était apparu comme il a disparu : de nulle part.

À LIRE AUSSI L'identité de Jack L'Éventreur enfin révélée

Il envoyait des séries de chiffres dans des lettres narguant la police, dans lesquels il se donnait le surnom de "Zodiac Killer" (Tueur du Zodiaque). Le mystère entourant son identité donné lieu à des films, des séries télévisées et des livres. Un mystère qui a également amené des détectives amateurs et professionnels à essayer de résoudre ses messages et à mettre un nom sur le croquis au crayon réalisé par une des victimes qui a survécu.

3 images Victimes du Tueur du Zodiac © Bettmann

Gary Francis Poste serait-il le Zodiac ?

Selon "The Case Breakers", une équipe de 40 personnes composée d’anciens enquêteurs, de journalistes et d’agents de contre-espionnage, les meurtres auraient été commis par un homme du nom de Gary Francis Poste, décédé en 2018. D’après ce qu’ils ont raconté à Fox News, l’équipe aurait découvert, bien des années plus tard, de nouvelles preuves médico-légales et des messages cachés dans les chiffrements envoyés aux policiers et aux journaux de l’époque. Tous ces nouveaux indices les auraient amenés jusqu’à Gary Francis Poste. En 2020, ils ont réussi a déchiffré un code de 340 caractères qui avait été envoyé au San Francisco Chronicle par le Zodiac : "J’espère que vous vous amusez beaucoup à essayer de m’attraper. … Je n’ai pas peur de la chambre à gaz car elle m’enverra au paradis d’autant plus tôt que j’ai maintenant assez d’esclaves pour travailler pour moi."

3 images Une lettre du Tueur du Zodiaque © Bettmann

Une affaire toujours en cours