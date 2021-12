La minute insolite : voici pourquoi la nourriture n’est pas toujours bonne dans les avions

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, on s’envole, et on mange (mal).

L’excuse des papilles gustatives

Si la nourriture n’est pas (toujours) bonne dans les avions, c’est sans doute, car il s’agit de plats industriels réchauffés, qui doivent plaire à de nombreuses personnes à la fois et ce malgré leurs préférences habituelles. On évite donc les goûts trop prononcés, ce qui peut donner l’impression d’être face à de la nourriture fade.

Mais selon une étude du Fraunhofer Institute for Building Physics, situé en Allemagne, il ne s’agit pas de l’unique raison. En effet, l’altitude dans un avion peut avoir un effet néfaste sur notre capacité à goûter les choses. La sécheresse ressentie en haute altitude ainsi qu’une pression basse réduit d'environ 30 % la sensibilité des papilles gustatives d'une personne aux aliments sucrés et salés.

Ajoutez à cela l'air sec de la cabine, qui affecte notre capacité à sentir, et cela explique en partie pourquoi notre capacité à goûter est réduite.