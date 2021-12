La minute insolite : voici les origines de la pizza hawaïenne, à base d’ananas (celle qu’on aime ou on déteste)

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, une pizza qui fait débat, au moins autant que la recette de la véritable carbonara.

La pizza hawaïenne ne vient pas d’Hawaï

En effet, contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette pizza, qui mélange fromage, jambon et des morceaux d’ananas, a vu le jour au Canada, dans les années 60. Son inventeur, Sam Panopoulos, était alors cuistot pour le Satellite Restaurant, à Chatham dans l’Ontario.

“Les gens ne mettent que des champignons, du bacon et du pepperoni, c'est tout”, explique Panopoulos. “J’avais de l'ananas dans le restaurant et j'en ai mis, et j'ai partagé avec certains clients et ils l'ont aimé. Et nous avons commencé à le servir de cette façon. Pendant longtemps, nous avons été les seuls à le faire.”

Et les Italiens vous diront que la pizza hawaïenne, peu importe son origine, aurait effectivement dû rester dans les quatre murs du Satellite Restaurant. Mais l’histoire en a voulu autrement, et la création de Panopoulos est aujourd’hui la pizza la plus consommée aux États-Unis.